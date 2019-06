Les Orchestres à l'Ecole de Flixecourt et Ailly-le-Clocher chanteront avec Big Flo & Oli au Stade de France

Toulouse va rencontrer Clermont en finale au Stade de France le samedi 15 juin pour le Top 14. Un grand moment de sportif pour ce 5ème duel entre les deux clubs depuis 1994. A cette occasion, les collégiens de l'Orchestre à l'école de Flixecourt et Ailly-le-Clocher, vont se produirent aux côtés de la soprano Margaux Toqué et des deux frères toulousains Big Flo & OliAu programme :· interprétation de La Marseillaise avec la soprano Margaux Toqué - avant le match· interprétation de Dommage avec Big Flo & Oli - à la fin du matchL'Orchestre à l’École est une association à but non lucratif créée en 2008. Elle développe la pratique musicale collective dans les écoles à travers la création et la pérennisation d’orchestres. Ainsi, elle permet aux enfants de tous les milieux sans distinction, de progresser sur les plans scolaire et comportemental, et de mieux s’intégrer dans la société.