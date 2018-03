Ouverture de la pêche à la truite dans la Somme

La pêche à la truite est ouverte ! Pour l'occasion, 80 kilos de truites, soit 250 à 300 truites, ont été déversées dans la Noye. 4 000 pêcheurs y participent dans la Somme.Parmi eux, Maxime. Ce jeune pêcheur sillonne les bords de la Noye, armé d'une canne peu ordinaire ...une antenne qui va localiser les poissons.En effet la fédération de pêche du département mène depuis décembre une étude à vocation écologique, sur le comportement des truites fario​ et arc-en-ciel​.L'objectif est de vérifier un préjugé sur la truite arc-en-ciel, qui ne s'adapterait pas au courant et dévalerait les cours d'eau. Cinquante specimens ont été équipés d'émetteurs. Chaque semaine, leurs déplacements ont été surveillés sur 2,5 kms de cours d'eau.Contrairement à la truite fario, native des cours d'eau, la truite arc-en-ciel est originaire du nord de l'Amérique. Elle a été introduite ici. Elle s'adapte mais ne se reproduit pas.Grâce à cette surveillance, le pêcheur sait ce qu'il attrape et peut ainsi éviter de prélever un reproducteur potentiel de sa rivière.Cette étude est financée par des fonds européens Feder (Hauts-de-France), l'Agence de l'eau et la Fédération Nationale de Pêche. Hors coût des deux salariés, elle est de 25 000 €.Cette année,En 2017, 19 000 cartes de pêche ont été vendues dans la Somme.