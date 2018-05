Panne de véhicule et ancienne monnaie : les gendarmes de la Somme alertent contre une arnaque

Jusqu'à 400 euros

L’auteur certifie que ces billets valent beaucoup plus que les euros donnés… Convaincues, certaines victimes donnent jusqu’à 400 euros.

Sur leur page Facebook , les gendarmes de la Somme mettent en garde contre une arnaque au bord des routes du département, en cours depuis quelques jours : "Le dernier fait vient de se dérouler près d'Airanes", disent-ils.L'arnaque est toute bête : un individu stationne son véhicule ("grosse cylindrée") au bord de la route pour simuler une panne. Capot relevé, feux de détresse, triangle et gilet jaune, tout y est.Il explique aux automobilistes qui s'arrêtent pour l'aider qu'il est en panne d'essence, "et 'supplie' de le dépanner en euros (ou de payer son plein de carburant)". En échange, l'arnaqueur donne à la personne qui l'aide quelques billets de monnaie de l'Europe de l'Est.Sans surprise, ces billets n'ont pas du tout la valeur prétendue. Au bureau de change, les victimes de l'arnaqueur apprennent qu'il s'agit d'une ancienne monnaie qui n'a plus de cours légal…Soyez vigilants, et contactez le 17 ou le 112 si vous vous trouvez confrontés à cette situation.