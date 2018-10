Le Parc Samara accueillera Stéphane Bern les 5 et 6 octobres pour le tournage d'une émission qui sera diffusée sur France 2. "La Fabuleuse histoire de la maison" « propose un voyage dans le temps afin de mieux comprendre notre quotidien », décrit le synopsis. Comment notre habitat s'est transformé au cours des siècles.



«Un voyage dans le temps en costumes et dans des décors d’époque rigoureusement reconstitués».



L'animateur et ses invités du monde de l'immobilier seront en immersion dans la maison gauloise de Samara.