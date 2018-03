Parcoursup 2018 : dernier jour pour les inscriptions sur la plate-forme d'admission

Une inscription obligatoire pour des études supérieures



Un système de sélection selon certains syndicats d'étudiants et d'enseignants

Avec Parcoursup , les élèves de terminale peuvent formuler jusqu'à 10 voeux sans ordre de préférence sur internet via la plateforme mise en ligne par le ministère de l'Education depuis le mois de janvier. Mais attention, la date limite pour s'inscrire c'est ce mardi 13 mars, vous avez jusqu'à 18 heures, après il sera trop tard.La finalisation des dossiers et la confirmation des vœux sont à effectuer jusqu'au 31 mars. Les élèves de Terminale interrogés par l'AFP disent avoir redouté l'inscription sur Parcoursup, après les ratés l'été dernier de l'ancienne plateforme, APB. Mais contrairement à ce que proposait le portail post bac APB, les vœux de formation ne sont pas hiérarchisés, et ne seront pas soumis à un tirage au sort en cas d’affluence.Nouveauté de cette année, les licences générales à l'université précisent sur la plateforme les acquis et compétences estimés nécessaires pour réussir dans telle ou telle voie. Et les candidats devront obligatoirement suivre un parcours d'accompagnement si leur profil ne correspond pas à ce qui est réclamé.Un système de "pré-requis" qui s'assimile à de la sélection, selon des syndicats étudiants et d'enseignants, opposés à Parcoursup et à la loi sur ces nouvelles modalités d'accès à la fac. Des partis de gauche avaient saisi le Conseil constitutionnel, qui a rejeté leur recours cette semaine et jugé le texte de loi conforme à la Constitution.En cas de questions de dernière minute, il est encore possible d'envoyer sa requête via la rubrique contact de son dossier personnel sur la plateforme, ou appeler le numéro vert de Parcoursup (0 800 400 070), ouvert samedi et dimanche de 10 heures à 16 heures.De leur côté, les professeurs et chefs d'établissement vont remplir une fiche baptisée "Avenir", en donnant leur avis sur les vœux inscrits par les élèves. Les réponses commenceront à tomber le 22 mai.