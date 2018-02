Les parents d'élèves de Woignarue mettent une salle de classe en vente sur Le Bon Coin

© capture d'écran leboncoin.fr

"A Vendre salle de classe avec mobilier. Une salle de classe et son mobilier située dans une magnifique école rurale est à vendre . Pour le prix, merci de vous adresser directement au directeur académique de la somme ."Les parents d'élèves de Woignarue dans la Somme ont décidé de protester contre la fermeture annoncée de l'une des classes de l'école Arc-en-Ciel en mettant en vente sur Le Bon Coin la salle qui pourrait ne plus accueillir d'enfants à la rentrée prochaine.L'année prochaine, il n'y aura plus 82 enfants scolarisés à Woignarue mais 81. Une inscription en moins et l'école se retrouve sur la liste des fermetures possibles de classe. Une aberration pour les parents d'élèves qui n'acceptent pas non plus la nouvelle organisation que cette femrture impliquerait : "actuellement, on a 4 classes. Les Petites et les Moyennes Sections sont ensembles. Puis les Grandes Sections avec les CP, les CE1 avec les CE2 et les CM1 avec les CM2, nous explique une maman. Si une classe ferme, on va se retrouver avec toues les maternelles ensemble, les CP avec les CE1 et une moitié des CE2 et l'autre moitié des CE2 avec les CM1 et les CM2"Ils ont donc mis en vente la salle de classe qui pourrait ne plus être utilisée en espérant interpeller le Rectorat. "L'école, c'est la vie d'un village. Notre école a très bonne réputation. On craint de perdre cette qualité d'enseignement avec une telle concentration d'enfants dans les classes." Par ailleurs, la directrice perdrait sa journée de décharge qui lui permet de faire son travail de direction.Si l'annonce a depuis disparu du site de Le Bon Coin, les parents d'élèves ne baissent pas les bras pour autant. Un blocage de l'école est prévu mardi 13 février. Ils espèrent que l'inspectrice d'académie se déplacera pour qu'ils puissent lui donner leur point de vue.La carte scolaire 2018 dans la Somme sera confirmée à l'issue d'une réunion entre syndicats et représentants du rectorat le 15 février.