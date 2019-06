Participants, parcours, ravitaillement : retrouvez les chiffres de la Transbaie 2019

La solidarité s'organise pour aider une joëlette à monter la pente - Mai 2018 / © Co-organisation Transbaie



Emission spéciale dimanche 23 juin sur France 3 Hauts-de-France Suivez la Transbaie 2019 en direct sur France 3 Hauts-de-France ! Dimanche 23 juin, dès 10h20 toute la rédaction de votre antenne régionale de France 3 est sur le pont pour cette 31e édition : Thibaut Rysman, Jean-François Notebaert et nos équipes de reportage sur place vous feront vivre cette course mythique. Une émission spéciale à suivre également en direct sur la page Facebook de France 3 Picardie et sur notre site internet. Vous pourrez y voir en direct les arrivées de tous les coureurs grâce à une caméra installée sur la ligne d'arrivée.

Depuis les restrictions imposées par la préfecture de la Somme, le nombre de coureurs n'évolue pas. Comme l'an dernier ce sera. La Transbaie affiche toujours complet. Preuve encore cette année, tous les dossards ont été réservés en deux jours, avecrien que sur la première journée.Parmi les inscrits,seront sur le départ cette année, à l'image de Philippe, résident de la maison d'accueil spécialisée de Saint-Valery-sur-Somme , qui pourra effectuer le parcours grâce à ses aides-soignants.Au total,etparticipent à la Transbaie. Les coureuses sont en effet de plus en plus nombreuses et représentent aujourd'huides participants.Ceux-ci devront s'armer de courage pour effectuer lesdans la vase de la baie de Somme. Le plus aguerri meten moyenne. Les plus tranquilles mettront près de. Attention, à ne pas trop prendre son temps tout de même, la marée monte vite ! La baie n'est à sec que pendant. Passé ce délai, l'accès sera fermé pour des raisons de sécurité.Le temps de la course, entre Saint-Valery-sur-Somme et Le Crotoy, plus deveillent sur les coureurs. Au total,seront distribuées cette année. Au point ravitaillement, il y en aura pour tout le monde :etattendent les participants !Si blessure il y a, l'organisation a également prévu, une équipe de secouristes de la Croix-Rouge, une équipe de pompiers, de gendarmes et de sauveteurs en mer prêts à intervenir.Côté public, les spectateurs viennent toujours en nombre. Entresont attendues. Il faut dire que le spectacle vaut le détour. La Transbaie réserve encoreet des déguisements en tout genre.