Pas de baisse des dotations aux collectivités selon Gérald Darmanin en déplacement dans la Somme

Intervenants : Vincent Picard, militant France Insoumise - Membre de Picardie Debout; Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics; Maryse Fagot, maire UDI de Vraignes-en-Vermandois; Thérèse Dheygers, maire (UDI) de Péronne - France 3 Picardie - Marine Candel, Charles Behr, Sébastien Le Fur

"Le monde rural est en grande difficulté"

Gérald Darmanin a été accueilli à Abbeville par une vingtaine de syndicalistes et de militants France Insoumise ce lundi 25 juin. Des manifestants inquiets pour l'avenir des services publics dans le département."Ici il y a des collèges qui vont fermer, des écoles, des bureaux de poste, des guichets à la sous-préfecture qui ont fermés. On veut des réponses et on demande plus de moyens", explique Vincent Picard, militant France Insoumise - Membre de Picardie Debout.Pourtant si le ministre de l'Action et des Comptes publics est en déplacement dans la Somme, c'est d'abord pour rencontrer les élus. Et surtout les rassurer : les dotations aux collectivités territoriales ne baisseront pas selon lui : "60% de ces communes ont vu leur dotation particulière augmenter. Les dotations d'investissement que le préfet a en main ont augmenté de 80%. La Somme, qui connaît des difficultés sociales et qui ont des maires courageux, voit une augmentation des moyens décidés par l'Etat et c'est la promesse d'Emmanuel Macron qui a été récompensée."Et d'ajouter : "la suppression de la taxe d'habitation en 2021 fait qu'il n'y aura plus de dégrèvement, puisque nous vous garantirons la recette propre par un autre impôt."Le ministre assure que les communes seront compensées malgré cette perte de ce revenu. Si une réunion a permis à certains maires d'y voir plus clairs, d'autres en attendent davantage du gouvernement."J'ai besoin d'avoir des assurances un peu plus importantes que cela parce qu'aujourd'hui le monde rural est en grande difficulté. Il a besoin vraiment de signaux très forts. Le gouvernement, pour l'instant, ne les donne pas", déplore Maryse Fagot, maire UDI de Vraignes-en-Vermandois."Pour notre budget, on imagine maintenant comment on va pouvoir fonctionner l'année prochaine", indique Thérèse Dheygers, maire (UDI) de Péronne. Car les mesures annoncées restent pour l'instant très théoriques, il reste à voir pour la pratique.