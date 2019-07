Performance record pour les jeunes sapeurs-pompiers de la Somme

Une grande satisfaction

58 équipes de jeunes sapeurs-#pompiers venues du monde entier participent en ce moment aux championnats du monde des #JSP (#CTIF2019) à #Martigny, en #Suisse. Parmi elles, 2 équipes de #JSP (du @Sdis01 et du @Sdis80) représentent les couleurs françaises ! 💪⛑️🚒🥇🏆 pic.twitter.com/eV7P9qvGAo — Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2019



Monter une équipe féminine

On vous en parlait jeudi dernier, les résultats sont tombés ce samedi 20 juillet : l'équipe de jeunes sapeurs-pompiers de la Somme termine les 22èmes jeux internationaux du Comité technique international de prévention et d'extinction du feu (CTIF) à la 18ème place.Sur les 56 équipes engagées, principalement venues d'Europe, mais aussi du Japon cette année, deux représentaient la France : une délégation de la Somme et une autre en provenance de Miribel, dans l'Ain, arrivée nettement derrière les Samariens au classement. Sur le podium, deux équipes autrichiennes et une équipe italienne en troisième position.Jeudi dernier, après les deux épreuves - une course d'obstacles de 75 mètres et une course de relais de 400 mètres - Robert Radke, conseiller technique de la délégation française, se félicitait de la performance de ses jeunes et pronostiquait un résultat en milieu de tableau. Bonne surprise, donc, que cette 18ème place : "une grande satisfaction". Pour autant, le technicien réfléchit déjà à des axes d'amélioration. "Décrocher une place dans le top 10 fait partie de nos ambitions pour le futur."Mais ces jeux internationaux sont plus qu'une simple compétition sportive. Les jeunes sapeurs sont restés une semaine sur les lieux, le temps de profiter du pays et d'échanger avec les autres délégations. Pour leurs aînés, c'était aussi l'occasion de nouer des amitiés avec les autres nations. Hier, ils sont allés saluer les pompiers organisateurs de Martigny avec lesquels ils ont mis en place un jumelage. Et tous ensemble, les Samariens ont organisé vendredi une marche en montagne à près de 2.200 mètres d'altitude, une journée de cohésion avec les supporters, pour se ressourcer et libérer les tensions en attendant les résultats.Sur la route du retour ce dimanche, celui qui est également animateur jeunes sapeurs-pompiers de la Somme garde ses objectifs futurs en tête. "On va poursuivre nos efforts pour développer la discipline en France, explique-t-il, notamment pour le prochain rassemblement technique prévu en 2020 à Saint-Omer. J'aimerais également beaucoup monter une équipe féminine." Les jeunes, après des vacances bien méritées, retrouveront leurs écoles respectives à la rentrée. "Il ont vécu quelque chose de vraiment exceptionnel, confie l'animateur, et ils rentrent avec beaucoup de beaux souvenirs en tête."