De Péronne dans la Somme à Combronde dans le Puy-de-Dôme : 1000 kilomètres de course à pied pour le Téléthon

Nuit et jour



Objectif : 60 000 euros de dons

Rien ne peut les arrêter. À 3h30 du matin ce mercredi, une bande de 14 coureurs s'élancera de Péronne pour traverser une partie de la France en relais. Un périple de 1 000 kilomètres pour rallier le village de Combronde, dans le Puy-de-Dôme (Auvergne), d'où ils sont originaires.Pour un tel parcours, il faut compter 108 heures de course, soit 23 à 24 heures par jour, pour arriver samedi en fin d'après-midi. Le jour, la nuit, quelle que soit la météo... Et toujours avec le sourire. "C'est parfois compliqué au niveau des conditions, c'est vrai ! L'année dernière, on est partis de Bretagne, et on a eu de la pluie pendant trois jours. Il y a quatre ans, c'était la neige, et aussi beaucoup de verglas ! ", raconte Mélina Verdellet, l'une des coureuses, avec un enthousiasme à toute épreuve. "Ça fait partie du défi ! On n'est pas là pour rester dans notre zone de confort."Il faut dire qu'ils ont eu le temps de s'habituer : le défi existe depuis 13 ans. "À l'origine, c'était une bande de copains professionnels, qui se sont lancé le défi pour une jeune fille atteinte de mucovicidose.", explique Mélina. "Elle est malheureusement décédée en 2010. Mais le défi a continué, au profit du Téléthon."Car tout au long du parcours, ils vont récolter des fonds auprès des mairies et des entrerpises des territoires traversés, qu'ils ont contactées en amont. "L'année dernière, la cagnotte a atteint 57 500 euros", annonce fièrement Mélina. "C'est notre record. Et on espère le battre cette année !"Après être partis de Bretagne l'année dernière, le petit groupe a choisi Péronne dans la Somme où vit le papa de l'une des coureuses. Après avoir traversé 18 communes picardes, le groupe rejoindra la Normandie, puis la Sarthe, le Loiret, le Cher, l'Allier, et enfin le Puy-de-Dôme. Une aventure à suivre sur leur page Facebook , où les coureurs, âgés de 31 à 63 ans, posteront quotidiennement de leurs nouvelles.Arrivée prévue à Combronde samedi 7 décembre à 18h30.