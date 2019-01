Notre reportage à Monchy-Lagache (Somme)

Affaire Élodie Kulik : une cérémonie hommage à Monchy-Lagache (Somme), 17 ans après le drame

Intervenant : Jacky Kulik, père d'Élodie Kulik. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Mélissa Genevois et Aurélien Barège. Montage : Cédric Delangle.

Ce matin du 20 janvier 2019, la messe a un ton particulier à Monchy-Lagache (Somme). Pour la 16e année consécutive, on chante ici à la mémoire d'Elodie Kulik, retrouvée morte en janvier 2002 dans la commune voisine de Tertry.Cette année cependant, les preuves accumulées au cours de la longue enquête parlent enfin. Notamment un enregistrement téléphonique de l'ultime appel aux pompiers de la jeune fille, dans lequel la voix de Willy Bardon aurait été reconnue. "Après tous les recours, plus ou moins dilatoires, que Bardon a fait lui ou par l'intermédiaire de ses avocats, je suis content de voir qu'on arrive à un résultat où il n'y a plus de recours possible pour lui," confie Jacky Kulik, la père de la victime.Un soulagement, mais aussi de la colère pour ce père qui mène un combat acharné depuis tant d'années contre la lenteur judiciaire. "Maintenant que le dernier recours a été rejeté par la Cour de cassation, je pense qu'il va être grand temps d'accélérer un peu la procédure, conseille Jacky Kulik. On a souvent beaucoup pensé à Willy Bardon, naintenant il faut penser un peu à moi".Ce 20 janvier, près d'une centaine de personnes a fait le déplacement pour montrer son soutien à la famille. Willy Bardon avait été renvoyé aux assises en juillet dernier pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre. Le procès du jeune homme est prévu pour le second semestre 2019.