Affaire Kulik : “On peut refaire un procès Bardon, je serai prêt !” assure Jacky à la messe en mémoire de sa fille

Le procès sur toutes les lèvres

On peut refaire un procès, je serai prêt !

C'est un rituel qui perdure depuis 18 ans dans l'est de la Somme. Chaque année début janvier, une messe est célébrée en l'église de Monchy-Lagache à la mémoire d'Elodie Kulik, jeune femme de 24 ans violée et assassinée en 2002.Dans l'enceinte religieuse, le portrait d'Élodie rayonne. Autour de la photo et de son père Jacky, 200 personnes sont venues se recueillir. Les proches, des anonymes aussi sont présents, tous marqués par l'assassinat qui s'est déroulé à quelques kilomètres de chez eux.Cette année, le souvenir de la jeune femme est ravivé par le procès de Willy Bardon qui s'est terminé il y a un mois à peine. Le 6 décembre 2019, l'Axonais Willy Bardon a été condamné par la cour d'assises de la Somme à 30 ans de réclusion criminelle.

La messe a beau être une demande de pardon, le procès est sur toutes les lèvres. L'appel de Willy Bardon choque.







On sent Jaky Kulik très serein depuis que le coupable est derrière les barreaux. "Pendant plus de quinze jours, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai consulté, le docteur m'a dit que c'était normal, qu'il fallait que je décompresse [après le procès]. Bon, maintenant je suis bien. On peut refaire un procès, je serai prêt !"



L'interview de Jacky Kulik

Jacky Kulik : "On peut refaire un procès, je serai prêt !"Intervenant : Jacky Kulik, père d'Élodie Kulik, victime de viol et de meurtre en 2002. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Sophie Picard et Aurélien Barège.