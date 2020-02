Un camion transportant des matières dangereuses couché sur l'A29 dans la Somme

Une voiture sur le toit

L'accident s'est produit jeudi 20 février vers 7 heures dans le sens Saint-Quentin–Amiens. Au kilomètre 215 de l'autoroute A29, à hauteur de la commune de Lamotte-Warfusée dans la Somme, un camion s'est couché sur la chaussée.Le poids lourd contient des matières dangereuses, en l'occurrence des solvants. Le conducteur a été légèrement blessé et transporté vers le CHU d'Amiens. Une déviation a été mise en place avec sortie obligatoire à hauteur d'Estrées-Deniecourt et entrée à Villers-Bretonneux dans la Somme. L'accès à la gare TGV Haute-Picardie est impossible. La gare n'est en revache pas fermée. Il est conseillé de sortir en direction de la N29.Un bouchon de 6 kilomètres s'est rapidement formé en amont de l'accident, ce qui a provoqué un sur-accident : une voiture s'est retrouvé sur le toit et sa conductrice a dû être transportée en urgence absolue au CHU d'Amiens.À 10h30, le camion était toujours couché sur les voies. Les pompiers attendent l'arrivée de spécialistes pour vider le poids lourd de son chargement inflammable, puis le relever pour l'évacuer. L'autoroute sera alors coupére dans les deux sens.