À Éterpigny, une péniche coule dans le canal de la Somme après une collision

Deux péniches se sont embouties, dans la soirée du 26 octobre, sur la canal de la Somme à hauteur d'Éterpigny, au sud de Péronne (Somme). Le choc violent, frontal, a entraîné des fuites dans la coque de l'une d'elle, transportant 250 tonnes d'orges, qui a coulé au fond de la voie navigable. L'autre, chargée du même poids de cailloux et de sable, est restée à la surface. L'accident, exceptionnel, n'a heureusement blessé personne.



Les pompiers et gendarmes sont intervenus vers 19h30. Les premiers, malgré les efforts d'une trentaine d'hommes pour pomper l'eau, n'ont pas pu empêcher la première péniche de couler. Les plongeurs d'Amiens-Catelas sont aussi intervenus pour colmater la brèche et limiter les fuites d'hydrocarbures dans le canal. Les opérations, qui ont duré une bonne partie de la nuit, se sont terminées vers 2 heures du matin.



Pour qu'aucune embarcation n'emprunte ce tronçon et que la pollution ne se propage pas, un barrage a été mis en place par les forces de l'ordre en amont et en aval du lieu de la collision. L'épave de la péniche coulée empêche pour le moment la navigation dans le secteur. Les circonstances de l'accident restent pour le moment inconnues.