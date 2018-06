Football : le rêve australien du joueur Fahid Ben Khalfallah originaire de Péronne

Ses débuts à l'Amiens SC

"L'Australie, c'est un bon niveau de Ligue 2"

En quatre ans, l'enfant de Péronne s'est fait sa place dans le championnat australien. De 2014 à 2017 au Melbourne Victory où il est sacré champion d'Australie, puis une dernière année à Brisbane où il vient de raccrocher les crampons."Je peux être fier de ce que j'ai fait, en partant de Péronne et d'un club de CFA 2, sans avoir fait de centre de formation, aujourd'hui je vis dans un pays exceptionnel où je n'ai jamais été aussi heureux", confie Fahid Ben Khalfallah.En 2001, le jeune footballeur réussit à percer à l'Amiens SC sans croire à une telle carrière. "J'ai signé pro à l'ASC mais je n'ai jamais vu plus loin, je ne me suis jamais fixé 10 ans de carrière ou 15 ans", affirme-t-il.Au total, Fahid Ben Khalfallah est passé par Laval, Angers, Caen, Valenciennes, avant de signer aux Girondins de Bordeaux.La suite sera plus difficile, le courant ne passe pas à Bordeaux, et après un passage éclair à Troyes c'est finalement de l'autre côté de la planète que le milieu de terrain poursuit sa carrière."Quand tu es français et que tu ne connais pas l'Australie, tu penses que c'est un niveau touriste, honnêtement je ne savais même pas qu'ils jouaient au foot avant d'arriver ici, et puis finalement tu es surpris c'est quand même un bon niveau de Ligue 2", témoigne-t-il."Ils prennent exemple sur le championnat anglais, il n'y a pas trop d'arrêts, c'est pour ça que physiquement quand on arrive, il faut être prêt", poursuit-il.Au terme de la saison 2018, pas de nouveau titre de champion pour Fahid Ben Khalfallah. Il stoppe sa carrière mais pas question de quitter ce pays qui l'a fait tant rêver pendant 4 ans.