Gendarmes blessés à Ham : le chauffard condamné à cinq ans de prison ferme

L'infimité permanente pas reconnue

Le chauffard suspecté d'avoir sévèrement blessé un gendarme en juillet 2017 à Ham (Somme) a été condamné à cinq ans de prison ferme. Teddy Yung, 38 ans, était jugé en huis clos depuis le vendredi 14 juin à la cour d'assises de la Somme à Amiens. La peine, conforme à la requisition du parquet général.L'homme de 38 ans a été reconnu coupable de "violence avec arme ayant provoqué une incapacité temporaire de travail (ITT) supérieure à 8 jours" et "violence à l'encontre d'une personne dépositaire de l'ordre publique" et "refus d'obtempérer". Il a déjà réalisé deux ans en préventive.En revanche, la circonstance aggravante de "violences ayant entraîné une infirmité permanente" n'a pas été reconnue par la cour.Au cours de l'audience, Teddy Young a répété qu'il pensait avoir affaire à un règlement de compte plutôt qu'à une opération de police, thèse appuyée par sa défense qui dénonce des dysfonctionnements lors de l'interpellation.Dans le cadre d'une enquête concernant une série de cambriolages, deux hommes à bord d'une Volvo avaient été interpellés par des gendarmes en civil le 3 juillet 2017. Le conducteur recule et tente de prendre la fuite en écrasant l'un des membres des forces de l'ordre. Après s'être fait rouler sur le torse, le gendarme s'était fait traîner sur plusieurs mètres.