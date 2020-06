Municipales 2020 à Péronne : Gautier Maes crée la surprise en remportant le second tour

Résultat du second tour des élections municipales à Péronne • © FTV

Professeur de philosophie

Au bout du suspens, Gautier Maes s'impose lors de ce second tour des élections municipales à Péronne dans la Somme face à une ancienne maire et la maire sortante.Arrivé deuxième au premier tour, le candidat âgé de 33 ans, remporte 39,6% des suffrages de ce second tour, contre Valérie Kumm (PS), maire de la ville 2008 à 2014 avec 38,6% et Thérèse Dheygers (UDI), maire sortante, avec 21,8%.Un résultat qui montre un besoin de changement, dont le candidat vainqueur est conscient. "Habitant Péronne depuis toujours, j'ai constaté une évolution dont je ne peux me satisfaire. Je vois les Péronnais prendre de moins en moins de plaisir à vivre dans cette ville que j'aime tant", indiquait Gautier Maes lors de sa campagne.Ce Péronnais "depuis toujours" a grandi dans le quartier de Mont Saint-Quentin au nord de la ville. Et à part pour ses études, il n'a jamais quitté la commune. Il enseigne d'ailleurs la philosophie dans le lycée Pierre Mendès-France où il était lui-même élève.En dehors de son métier, il a participé à différentes associations et a pratiqué plusieurs sports comme la longue paume, le handball ou le volley. À côté de toutes ses activités, c'est donc aussi vers la politique qu'il a décidé de se tourner. Il était jusqu'alors conseiller municipal dans l'opposition.