Quatre personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à Combles (Somme)

Un chauffage défectueux

(Somme), dans la nuit du 24 au 25 décembre. Appelés vers 2h25 du matin par une des victimes, sujette à des étourdissements, les pompiers sont intervenus rue de la République.À leur arrivée, les secours ont trouvé une jeune fille de 14 ans inconsciente, un couple de 42 ans et une adolescente de 17 ans intoxiqués mais conscients, et un troisième enfant indemne. Après avoir été évacuée de leur domicile, les quatre personnes impliquées ont aussitôt été transférées au CHU d'Amiens, la victime inconsciente en urgence absolue.Selon les premières constatations,située dans la salle de bain où la jeune fille la plus touchée a été retrouvée. Les intoxications au monoxyde de carbone sont malheureusement fréquentes en hiver : C'est à ce moment de l'année, qu'à cause des basses températures, les maisons sont chauffées et calfeutrées, facilitant ainsi les accidents liés à ce gaz toxique presque indétectible, car inodore et incolore.Pour éviter un accident, pensez à aérer régulièrement son domicile et entretenir vos appareils de chauffage ou votre cheminée. Le gaz, inhalé en trop grande quantité, provoque des malaises, pertes de conscience, des maux de tête ou encore des vomissements. En cas de doute, n'hésitez pas à appeler le 112.