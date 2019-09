Somme : un homme mis en examen après la découverte d’un cadavre dans un cimetière

Macabre découverte pour les gendarmes ce mercredi 4 septembre. Ces derniers ont découvert un cadavre en état de décomposition avancée dans un caveau du cimetière de Sorel, une petite commune située près de Péronne dans la Somme.



La victime était portée disparue depuis plusieurs semaines. L’enquête concernant cette disparition aurait permis aux enquêteurs d’identifier un suspect. Ce dernier, interpellé puis placé en garde à vue, leur aurait indiqué l’emplacement du corps.

Règlement de compte ?

Selon son avocat Maître Stéphane Diboundje, l’homme aurait parlé d’une histoire de dette d’argent aux enquêteurs. Avec l’aide d’un complice, il aurait déplacé le corps de la victime dans un bois avant de le cacher dans un des caveaux du cimetière 24 heures plus tard. Le complice serait toujours en fuite. Après avoir été entendue par les gendarmes, une troisième personne a été relâchée sans être mise en examen.



En revanche, le principal suspect interpellé par les forces de l’ordre a été mis en examen et placé en détention pour recel de cadavre, non-assistance à personne en danger, séquestration suivie de mort et violation de sépulture. "Je suis satisfait que la qualification de meurtre n’ait pas été retenue au stade de la mise en examen, a déclaré Maître Stéphane Diboundje. Pour le reste, il faut laisser les investigations se poursuivent sereinement".



Les circonstances du décès restent encore floues. L’enquête se poursuit pour en déterminer les causes.