Une petite fille hospitalisée pour une méningite au Crotoy

Jeudi 28 mars, une enfant de 3 ans a été hospitalisée pour une méningite à méningocoques. Elle est scolarisée en petite section de maternelle à l'école Jules Verne du Crotoy dans la Somme.La petite fille va mieux, selon nos confrères de France Bleu Picardie . Mais la méningite à méningocoques étant une maladie contagieuse, ses proches, ses camarades de classe, les enseignants et le personnel de l'école doivent être traités avec des antibiotiques pendant deux jours. Une vaccination sera peut-être nécessaire en fonction du groupe auquel appartient le méningocoque responsable de la méningite de la petite fille.Par ailleurs, le délai d'incubation de la maladie étant de moins de 8 jours, l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France préconise à toute personne ayant été en contact étroit avec l'enfant de se faire connaître pour recevoir le même type de traitement préventif.Toujours selon France Bleu Picardie , les parents d'élèves ont été reçus par le directeur de l'école et l'infirmière scolaire pour les informer et les rassurer. Un courrier d'information a également été envoyé à leur médecin traitant. L'école reste ouverte et il n'est pas nécessaire de désinfecter les locaux ou ce qu'a touché la petite fille.