Une pétition contre le concert de Bertrand Cantat au Festival Rétro c Trop

© Capture écran change.org

Plus de 400 personnes ont déjà signé une pétition adressée à Rétro C Trop pour demander l'annulation du concert du chanteur français Bertrand Cantat prévu le 30 juin au château de Tilloloy dans la Somme. L'ex-chanteur de Noir Désir, a été condamné à huit ans de prison en 2004 pour le meurtre de sa compagne, l'actrice Marie Trintignant.Rétro C Trop est un festival rock et vintage, qui a lieu chaque été. Il accueille cette année outre Bertrand Cantat, le groupe Stock, Roger Hodgson le chanteur de Supertramp, Trust, Sting, Steven Wilson, The Selecter. Le festival se déroule du 30 juin au 1er juillet 2018.