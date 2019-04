Photos de Ault dans les années 60 : un mystérieux photographe recherché par le club de France du cerf-volant

Mais qui est l'auteur des photos aériennes prises au cerf-volant dans les années 60 de la ville balnéaire d'Ault-Onival dans la Somme ? Un mystère que José Wallois délégué régional et le président du club de France de cerf-volant aimeraient éclaircir. Ils ont lancé un appel pour retrouver ce photographe. Les clichés ont été découverts par hasard, une trentaine en tout. L'aérophotographie avec cerf-volant est pas mal pratiquée pour des clichés de vues aériennes, le principe fut utilisé durant la Première Guerre mondiale par les militaires. François Périault et José Wallois ont confié à nos confrères du Courrier Picard qu'ils aimeraient retrouver l'auteur de ces photos et peut-être aussi le cerf-volant qui a servi à prendre ces clichés vue du ciel de la cité balnéaire.