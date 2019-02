Julie Ba représente la Picardie pour l'élection Belle de France

Une expérience intéressante

"J'ai un peu la pression"

Julie Ba, une jeune étudiante en première année de Langues à Arras, va défendre la Picardie au concours de Belle de France, le samedi 9 mars au Centre International de Rencontres de Saint-Vulbas dans le département de l'Ain. La jeune femme qui aime le chant a déjà participé à un concours, elle a été sélectionnée en 2017 au concours "Elle est où ma voix", parrainé par le chanteur Christophe Maé.Aujourd'hui, c'est un autre défi qui l'attend. Elle doit atteindre le top 10 voire le top 5, car pour ce concours de Beauté, ce sont les internautes qui votent en ligne pour leur candidate préférée. Si Julie arrive en tête, Madison Bréziat de Rhône Alpes Belle de France 2018, lui remettra la couronne. La Picarde sera aux côtés de Claire Moulin qui défendra les couleurs du Nord-Pas-de-Calais.Julie était loin de penser qu'un jour, elle pourrait participer à un concours de Beauté. La jeune fille de 20 ans qui se destine à faire une carrière dans le commerce, explique avoir été contactée sur les réseaux sociaux par l'ex-candidate picarde 2018 de Belle de France. "Elle m'a demandé, si le concours pouvait m'intéresser. Au premier abord, je lui ai dit non, car je pensais que je ne rentrer pas dans les critères. Elle est ensuite revenue à la charge une seconde fois. Encouragée par ma famille, je lui ai dit oui. Car au final, je me suis dit que cela pouvait être une expérience intéressante".Julie a ensuite rempli un dossier de candidature, l'étape suivante un entretien téléphonique avec les organisateurs de l'élection, sur ses ambitions, ses passions, et pourquoi elle voulait participer à ce concours ? Ses réponses les ont convaincues, Julie a été sélectionnée quelques jours plus tard pour représenter la Picardie.

Julie se prépare pour le défilé, elle confie qu'avec ses 1m79, elle ne porte pas de talons hauts dans la vie de tous les jours. "J'ai un peu la pression, alors je m'entraîne à marcher avec, je fais du sport et je mange sainement. Cela me fait peur, mais bon, je me dis que si j'ai été sélectionnée, je peux avoir mes chances pour monter sur le podium". Ses atouts, sa beauté bien sûr, mais aussi sa simplicité et sa joie de vivre. "J'aime tout ce qui touche à l'artistique", ajoute la jeune fille.



"Avec les autres candidates, on se contacte sur messenger, on s'encourage". Julie partira avec Claire Moulin, l'autre candidate de la région qui représente le Nord-Pas-de-Calais. "On va prendre le même train pour Lyon. Ma famille sera là pour m'encourager le jour de l'élection". Julie défilera en maillot de bain et en robe de soirée prêtée par une boutique de Laon.

Le vote des internautes

Un vote en ligne a été mis en place afin de permettre aux candidates d’accéder au top 10, voire le top 5. Il s'ajoute à celui du jury. Ce vote est ouvert jusqu'au 7 mars avec une participation de 65 centimes. Julie espère être dans ce classement.

Dès sa création, il ya cinq ans, le concours de beauté Belle de France – Beauty Pageant a fait un pari osé, être le premier à élargir ses critères aux jeunes femmes à partir d’1m60.Cerise sur le gâteau, Belle de France et deux de ses Dauphines ont la chance de participer à des événements internationaux comme les concours Miss United Continents en équateur, Miss Universal Petite aux USA ou encore la Fashion Week d’Izmir. "L'année dernière, Madison Breziat est allée en Inde, sa permière Dauphine a représenté la France en Equateur et la deuxième dauphine est partie en Italie". Ajoute Julie.Critères du concours : Avoir entre 18 et 24 ans, mesurer minimum 1m60, ne pas être mariée ou pacsée, ne pas avoir d’enfants (tatouages et piercings discrets tolérés).