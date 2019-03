Picardie Nature recherche des bénévoles pour la surveillance des phoques pendant la saison estivale

Les besoins sont de :

10 bénévoles entre mi-juin et mi-juillet , pendant la pleine période de reproduction des phoques veaux-marins

4 bénévoles de début juin à fin août, avant et après la période de reproduction.

Pour déposer une candidature

Avoir au moins dix-huit ans.

Adhérer à l'association (adhésion possible en ligne sur le site de Picardie Nature)

Remplir un bulletin d'inscription avant le 20 mars minuit.

Tout au long de l'année, Picardie Nature étudie et protège deux espèces de phoques présentes en Baie de Somme : le phoque veau-marin et le phoque gris.L'été correspondant à la période des naissances et de mue chez le phoque veau-marin mais également d'afflux touristique.Une "Surveillance estivale" est alors mise en place afin de protéger les zones de repos des groupes de phoques et de suivre l'état des naissances.Pour mettre en place ses actions de protection, l'association lance un appel aux bonnes volontés pour renforcer son équipe de bénévoles . Ces bénévoles estivaux prêteront main forte aux bénévoles réguliers pour les aider à sensibiliser et à informer le grand public sur la biologie de l'espèce et son environnement. Ils seront également "chargés de réaliser un suivi de la population et de protéger les reposoirs, zones de quiétude vitales à la biologie de ces mammifères marins (mises bas, allaitement et mue)".Ces nouvelles recrues seront présentes quotidiennement en baie, "leurs journées seront rythmées par le cycle des marées et les horaires de lever et coucher du soleil".Aucune compétence n'est demandée. Une formation sera donnée à l'arrivée des bénévoles.Pour consulter le détail des missions, cliquez ICI Toutes les candidatures (si dossier complet) recevront une réponse à leur participation le