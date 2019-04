La plage de Mers-les-Bains est fermée au public jusqu'au 30 avril

Chaque année dans le cadre de la défense contre la mer et de l'aménagement pour l'implantation des cabines de plage, la plage de Mers-les-Bains est fermée au public pour des rechargements et nivellements des galets. Des travaux qui sont effectués au printemps, au mois d'avril, afin d’éviter les éventuelles tempêtes d’hiver.L'accès de la plage est seulement autorisée aux élèves des cours de surf du mercredi et du vendredi, de 14h à 16h. La municipalité a publié sur sa page Facebook l'arrêté concernant les travaux qui ont débuté le 8 avril.