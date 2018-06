Un plan d'action contre le frelon asiatique mis en place dans la Somme

Apparus pour la première fois dans le département en août 2015 près de Montdidier , les frelons asiatiques continuent de proliférer dans la Somme : l'année dernière, le Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles de la Somme a confirmé pas moins de 15 fois leur présence. Plusieurs nids ont été détruits par les pompiers. En septembre dernier, plusieurs specimens aavient été aperçus dans le même secteur Pour faire face à la situation et permettre une prise en charge optimale des risques, la Préfecture de la Somme met en place un protocole d'action pour identifier au mieux les nids de frelons asiatiques.Si vous soupçonnez la présence defrelons asiatiques, contactez au plus viteau(ouvert 7 jours/7, 24 heures/24). Tout signalement peut également être fait en envoyant un mail à pref-defense-protection-civile@somme.gouv.fr En cas d'urgence, appelez le 18.Il est recommandé de ne pas agir seul, le frelon asiatique étant une espèce dangereuse en terme de sécurité publique et pour l'environnement : il est classé dans la liste des dangers sanitaires pour l'abeille domestique. Pour rappel, les interventions des professionnels sont gratuites tant sur le domaine privé que public.C'est le Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles de la Somme (GDSA80) qui détermine s'il s'agit bien des frelons asiatiques. et de leur nid. Après confirmation de la nature des insectes et la localisation du nid, leur destruction est l'affaire du SDIS80 qui intervient à l’aide d’un pistolet insecticide longue portée, qui n’impacte pasl’environnement.