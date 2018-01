On ne laisse pas tomber

Plusieurs projets d'éoliennes retoqués dans la Somme

Reportage Laurent Pénichou, Arnaud Wust, Mathieu Maillet ; avec Émilie Therouin, responsable relations presse H2Air ; Patrick Desseaux, maire (UDI) de Thézy-Glimont ;

C'est un coup dur pour le promoteur. La société est née à Amiens il y a 10 ans, elle tenait beaucoup à ce parc. "C'est un projet symbolique car il s'agit du seul projet éolien de la métropole. Ces trois éoliennes pourraient alimenter en électricité propre et sans risque 5% de la population amiénoise", affirme Emilie Thérouin, responsable des relations presse pour H2Air, consultant en ingénierie.Uncar trop près de l'aérodrome de Glisy. Un deuxième projet est alors lancé, plus près du village. Cette fois-ci le préfet refuse pour plusieurs raisons :la présence du mémorial australien de Villers-Bretonneux à seulement huit kilomètres et enfin la construction entre temps deMonsieur le maire est ravi. Pourtant, en sa qualité de président chargé du développement durable d'Amiens Métropole, la situation peut sembler paradoxale. "Je ne suis pas contre, le problème c'est le nombre de projets qui ne me convient pas. Il y a des parcs éoliens partout en Picardie, là ça suffit, trop c'est trop".Pourtant"Depuis 2012 nous avons travaillé à informer la population, travaillé avec la commune pour des mesures d'accompagnement.on étudie la possibilité de saisir le tribunal administratif pour examiner le refus du préfet."Il reste un mois pour faire appel.