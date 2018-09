Pollution de la Somme à Eppeville : des pompes pour évacuer les eaux polluées

Depuis le lundi 17 septembre, le fonctionnement de la station d'épuration d'Eppeville, dans la Somme, est perturbé. La présence d'un effluent pollué au sein de la station a entraîné la destruction des bactéries nécessaires au traitement des eaux usées, polluant par conséquent la Somme.



Dans un communiqué, la préfecture indique que cette pollution est due au rejet accidentel d'effluents de la sucrerie d'Eppeville : "Un tuyau détérioré, censé diriger les effluents vers un bassin de stockage interne, a accidentellement rejeté ces derniers dans la station d’épuration". Cette dernière est depuis figée, et stocke les effluents en attendant une solution.

Pêche interdite

Lundi 24 septembre, un système de pompage va être installé entre la station d'épuration et Saint-Louis Sucre, pour réorienter les effluents pollués vers un de ses bassins de décantation. Une fois l'opération achevée, un réensemencement des bactéries pourra être mis en place pour rendre à nouveau la station d'épuration opérationnelle sous 10 à 15 jours.



D'ici là, la commune d'Eppeville a pris un arrêté pour interdire la pêche. Les communes d'Offroy et Voyennes vont faire de même, fait savoir la préfecture.