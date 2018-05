Le préfet de la Somme demande aux Samariens d'adopter un comportement responsable sur la route

La mortalité routière a augmenté de plus 41% dans le département de la Somme, alors qu'elle a baissé de 13% au niveau national.



Le préfet de la Somme Phillipe de Mester appelle les usagers samariens à adopter un comportement responsable et citoyen sur les routes. Il rapelle que la journée du 30 mai a fait un mort, un homme de 72 ans et que l'auteur de cet accident dramatique a pris la fuite.



Dans son communiqué, il souligne également que la vitesse reste une des principales causes des accidents de la route. Et non pas l'état du réseau routier, comme indiqué dans des commentaires d'internautes.



Le renforcement des contrôles est maintenu, avec prévient le préfet, le retrait systématique du permis de conduire chaque fois que la vie que la vie des contrevenants et celle des autres usagers de la route aura été mise en danger, et à la saisie du véhicule, ainsi que le permet la loi, dans certaines circonstances.