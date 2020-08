Les réactions émues de la classe politique après le décès accidentel de Jean-Claude Billot

Une pensée pour la famille de Jean Claude Billot décédé accidentellement cet après midi. Maire de Ferrieres durant plus de 40 ans et président de l’association des maires 80, il ne pourra profiter de ses retraites professionnelle et d’élu — Alain Gest (@Alain_Gest) August 8, 2020

Très touchée à l’annonce du décès de Jean-Claude Billot, homme engagé, homme de dialogue, très attaché à notre territoire de la Somme. C’était un plaisir de travailler avec lui. Et de rire aussi !

Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. https://t.co/Y4n5ZN5wit — Barbara Pompili (@barbarapompili) August 8, 2020

Profonde tristesse à l’annonce du décès de Jean-Claude Billot. Il était un très bon Maire, qui aimait passionnément les gens et le terrain : il eut à cœur de porter la voix de tous les élus, quelle que soit la taille de leur commune, en tant que Président des Maires de la Somme. pic.twitter.com/Vys88rBaiC — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) August 8, 2020

Hommage à Jean-Claude Billot, gaulliste passionné par la vie publique, généreux et énergique. Un tempérament et une amitié qui nous manqueront.

Condoléances à sa famille.https://t.co/W2txzbKAtq — Jean-Yves Bourgois 🦄 Amiens (@JYB80) August 8, 2020

Généreux, serviable et profondément gentil, Jean-Claude Billot était apprécié de tous pour ses nombreuses qualités et sa simplicité. Alors qu’il s’apprêtait à profiter de sa retraite, un dramatique accident domestique lui ôte la vie. Courage à ses proches. Quelle tristesse. pic.twitter.com/HMz2526gv5 — Margaux Delétré (@MargauxDeletre) August 8, 2020

Mes sincères condoléances à la famille de Jean-Claude Billot



« Le président de l’association des maires de la Somme décède accidentellement ⁦@l_amf⁩ via ⁦@CourrierPicard⁩ https://t.co/Weuz69numc — Thomas HUTIN Amiens (@thhutin) August 8, 2020

Une vie au service des citoyens

L'information donnée par nos confrères du Courrier Picard, a été confirmée par la Préfecture. Jean-Claude Billot, ancien maire de Ferrières est décédé ce samedi 8 août 2020, en tout début d'après-midi.Le président de l'association des maires de la Somme était en train de tondre l'herbe autour de l'étang d'un terrain lui appartenant, situé dans la commune de Condé-Folie, entre Abbeville et Amiens, lorsque l'engin s'est retourné sur lui. L'homme aurait vraisemblement été tué sur le coup.Jean-Claude Billot allait fêter ses 74 ans le 26 août prochain. Il ne s'était pas représenté à sa propre succession aux dernières élections municipales de son village de Ferrières, pour profiter de sa retraite d'élu après 40 ans de mandat.L'élu était encore président de l'association des maires de la Somme mais également président de la fédération des maires des Hauts-de-France.La classe politique lui rend hommage sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Alain Gest, président d'Amiens Métropole :L' Amiénoise Barbara Pompili, nouvellement élue ministre de la Transition écologique, a salué "l'homme engagé, homme de dialogue" :Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France, garde de Jean-Claude Billot l'image d'un "très bon maire, qui aimait passionnément les gens et le terrain".Jean-Yves Bourgois quant à lui rend hommage au "gaulliste passionné par la vie publique, généreux et énergique".Margaux Delétré, conseillère départementale de la Somme, se souvient des qualités de l'homme "généreux, serviable et profondément gentil" qui représentaient Jean-Claude Billot.Enfin Thomas Hutin, élu écologiste à la mairie d'Amiens, présente ses condoléances.Dernière réaction, celle du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, rapportée par le Courrier Picard : "Jean-Claude Billot, que je connaissais bien, était un élu attaché à son territoire, qu'il promouvait sans relâche. Il avait la Somme et plus largement les Hauts-de-France au coeur. Il incarnait l'engagement local dans ce qu'il y avait de plus noble. Il nous manquera beaucoup".Né le 21 août 1946, Jean-Claude Billot a été élu pour la première fois au conseil municipal de son village de Ferrières, en 1977. Maire depuis 1981, il a rendu son écharpe après les dernières élections municipales de mars 2020."Pour des gens nés dans la période d'après-guerre qui, comme moi, ont entre 70 et 75 ans, il est temps d’arrêter pour ne pas finir le mandat à presque 80 ans" confiait-il à l'Action agricole.En 2014, il prend la présidence de l'association des maires de la Somme, qu'il contribua à créer en 1977. Également président de la fédération des maires des Hauts-de-France, Jean-Claude Billot a toujours défendu la ruralité. Dans le département, 400 communes comptent moins de 300 habitants, autant dire qu'il connaissait bien le contexte.En octobre 2019, l'AMF80 avait alerté sur le manque de candidats aux élections municipales. Selon un sondage, près d'un maire sur deux ne serait pas candidat à sa succession."Etre maire, c'est une vocation, ça se décide, ça se murit et ça ne doit pas être un choix par défaut" déclarait-il alors au Courrier Picard.Invité sur notre plateau du journal du 28 juin, avant le deuxième tour, il est revenu sur cette crise de vocation : "La crise des vocations, elle existe, pour la bonne et simple raison, c’est que, s’il n’y a pas de communes qui n’ont pas de maire, c’est parce que les maires qui avaient décidé de ne pas se représenter se sont représentés à la dernière minute, parce qu’il n’y avait pas de successeur et que de par le fait, pour éviter que la commune ne soit fusionnée avec une autre commune, ces maires ont préféré se représenter et refaire un tour supplémentaire. Sinon effectivement, nous avions la moitié des maires qui ne se représentaient pas".Encore président de l'association des maires de la Somme, en attendant les prochaines élections, il s'inquiétait de l'évolution de la fonction : "C'est un mandat qui va être très compliqué. Il faut de la légitimité à l’élu pour pouvoir assumer toute la charge qui lui sera demandée. Ce ne sera pas un mandat de tout repos. Le pire reste à venir, on l’a devant nous. Je l’avais prédit il y a quelques temps. J’avais dit il va y avoir au déconfinement 2 stades : d’abord ceux qui veulent faire la fête, on le voit aujourd’hui. Les gens ont envie de faire la fête, ont envie d’aller en vacances. Et à l’automne, on va avoir les gens qui vont descendre dans la rue parce qu’ils vont avoir tout perdu et là ce ne sera pas les gilets jaunes, ce seront des loups affamés".