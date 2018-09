La principale source de la Somme est à sec

Du jamais vu depuis 1976

Pour la deuxième année consécutive à Fonsomme, dans l'Aisne, le niveau de la principale source de la Somme atteint son plus bas niveau.Alimentée par l'eau qui remonte des nappes phréatiques, la source s'écoulant des regards devrait être à une hauteur de 20 cm d'eau pour atteindre un mètre de profondeur un peu plus loin.Depuis le début du printemps la pluie se fait rare. Selon l'agence de l'eau, le seuil d'alerte est loin d'être atteint mais la vigilance reste de mise.L'impact immédiat serait visible au niveau des cours d'eau avec des problématiques de mortalité agricole dûes à l'élèvement de la température et le manque d'oxygène dans les cours d'eau.Dans les prochains jours, Météo France annonce un bel été indien et peu de précipitations.Si l'hiver ne rechargeait pas ses réserves, les Préfet pourraient être amenés à limiter l'usage de l'eau.