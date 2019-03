Prison avec sursis pour les 4 mareyeurs du Crotoy accusés de surquota de pêche

Le tribunal correctionnel d'Amiens a rendu son délibéré ce mardi matin concernant l'affaire de surquota de pêche au Crotoy.L'armateur-mareyeur, Patrick N, sa femme et deux de ses capitaines de bateaux étaient poursuivis pour avoir dépassé les quotas de pêche aux coques et aux moules. Les faits auraient été commis entre 2014 et 2016 au Crotoy et au Tréport.Deux ans fermes avaient été requis contre Patrick N. au vu de la quantité et de la répétition, lors du procés en décembre 2018. Finalement,pour surquota et abus de crédit de la société "Les coquillages de la baie de Somme". L'homme a également une interdiction de gérer une entreprise pendant 8 ans plus une interdiction d'exercer comme marin-pêcheur pendant 3 ans. Une de ses propriétés au Crotoy est saisie ainsi que plusieurs comptes bancaires.Au total, plus de 33 000 euros seront reversés aux parties civiles ( France nature environnement et le comité régional des pêches maritimes de Normandie ).Pour l'avocat de la Défense, maître Jérôme Crépin, en ajoutant l'interdiction d'exploiter, les saisies des biens en plus de la peine de prison avec sursis, le tribunal "fait du surquota judiciaire". Pour cette raison, il fera sans doute appel de la décision.