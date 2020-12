Privée de commerce, la commune de Saint-Quentin-la-Motte met en place un dépôt vente de produits frais

Depuis 2018, les 1300 habitants du village de Saint-Quentin-la-Motte dans la Somme sont privés de commerces de proximité. Pour y faire face, la mairie a mis en place un dépôt-vente où les clients peuvent passer commande et récupérer facilement leurs produits frais.

Fromage, confiture, charcuterie, saumon... Cette année pour les fêtes, les habitants de Saint-Quentin-la-Motte dans la Somme peuvent acheter leurs produits frais directement dans une petite salle municipale mis à disposition par la mairie.

Le principe est simple : via les réseaux sociaux, les habitants ont accès à la liste de commerçants partenaires. Ils peuvent ainsi passer commande en début de semaine et sont livrés au dépôt-vente le mercredi et à partir de janvier, le jeudi. "Moi qui suis toujours pressée, c'est l'idéal", témoigne une habitante.

Depuis deux ans, plus aucun commerce de proximité n'est présent dans la commune. Les habitants sont donc obligés d'aller dans les communes alentours pour faire leurs courses. Pour pouvoir redynamiser l'activité commerciale, la mairie a donc mis en place dans un premier temps ce service de proximité. "Ça s'est accéléré après le premier confinement, on a ressenti un besoin de la population de passer commande, d'avoir des produits frais de qualité", explique Séverine Vorreitre, première adjointe au maire.



En novembre dernier, la mairie contacte alors les commerçants qui avaient proposé des livraisons durant le confinement et d'autres qui avaient déjà œuvré au sein de la commune. "Naturellement, ils ont proposé l'idée d'une petite ruche commerciale, un système de dépôt-vente qui leur permettrait de ne pas perdre trop de temps", poursuit-elle.

Poursuivre l'initiative après les fêtes

Pour le moment, cinq commerces participent à l'opération. Parmi eux, la fromagerie de Priscilla Niquet située à Eu. Elle a reçu les commandes en début de semaine et s'est organisée pour assurer la livraison à Saint-Quentin-la-Motte. "Cela fait plaisir d'être sollicité, que les gens puissent passer par nous, cela nous fait connaître aussi", confie-t-elle.

Mercredi 23 décembre, pour le lancement de l'opération, 11 commandes ont été passées. Le maire du village, Raynald Boulenger, espère que le projet va prendre l'ampleur. "On fera un bilan avec les commerçants concernés après les fêtes, mais on espère que cela va vraiment fonctionner." C'est en tout cas le souhait des habitants rencontrés. L'objectif pour la commune est désormais de développer cette ruche commerciale et pourquoi pas pousser de nouveaux commerces à s'installer dans le village.