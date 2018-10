Le prix des œufs risque d'augmenter

Lea annoncé vendredi dernier qu'il y aura cet automne une augmentation du prix des œufs. La sécheresse qui a frappé cet été la France et le Nord de l'Europe a des répercussions sur le prix de l'alimentation des volailles.«Nous prévenons l'industrie agroalimentaire et la grande distribution que la hausse de nos coûts de revient risque de se répercuter sur les prix de vente», a indiqué un porte-parole du syndicat vendredi à l'AFP.Depuis décembre, le prix de l'alimentation des volailles a augmenté de 17%, ce qui équivaut à une hausse de 10% du prix de revient des oeufs, a précisé le syndicat. L'alimentation des volailles représente «60% du prix de revient des oeufs».Dans les, l'entreprisedéveloppe une production d’œufs fermiers selon les pratiques anciennes. Elle assure 13 % de la production des œufs dits « alternatifs », issus d'élevages fermiers biologiques, label rouge etc.