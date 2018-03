Le procès de Jacques Rançon s'ouvre lundi devant les assises des Pyrénées-Orientales

Témoins et experts seront entendus à la barre

Confondu par son ADN

Un prédateur sexuel

Jacques Rançon est né à Hailles près d’Amiens, cet ancien cariste-magasinier de 58 ans a un lourd passé de délinquant sexuel. Son procès dans l'affaire dite des "disparues de Perpignan" s'ouvre ce lundi 5 et le verdict est attendu le 26 mars prochain. Il est poursuivi pour homicides volontaires, tentative d'homicide, viols et tentative de viol. Il va comparaître devant les assises des Pyrénées-Orientales.Quelque trente-cinq témoins et une dizaine d'experts sont prévus pendant les trois semaines d'audiences de cette affaire qui avait provoqué à la fin des années 1990 une véritable psychose. Deux femmes violées, assassinées et atrocement mutilées, une autre laissée pour morte ainsi qu'une tentative de viol entre 1997 et 1998.C'est grâce à un nouveau logiciel sur le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) que le meurtrier présumé Jacques Rançon a été identifié le 13 octobre 2014. A l'origine, une trace sur le dessus de la chaussure droite de Moktaria Chaïb, 19 ans, tuée le 21 décembre 1997. L'étudiante avait été poignardée à de multiples reprises et mutilée. Les appareils génitaux de la jeune fille avaient été prélevés de manière quasi-chirurgicale. Il a expliqué avoir découpé les seins et les parties sexuelles de Moktaria parce qu'il ne voulait pas laisser de traces.Rançon a été reconnu par Sabrina qui lui avait échappé miraculeusement le 9 mars 1998. Elle l'a vu sur une photo dans le journal au lendemain de l'interpellation.En 2015, il a avoué avoir tué Marie-Hélène, retrouvée décapitée, amputée des mains, les parties génitales découpées. La tête et les mains avaient été retrouvées six mois plus tard.Rançon a encore admis être l'auteur de l'agression de Nadjet, le 20 décembre 1997. C'était quatre jours seulement après son arrivée à Perpignan. Il venait de sortir de la prison d’Amiens où il avait passé cinq ans derrière les barreaux pour le viol d’une jeune femme et disait vouloir s'éloigner de son passé.