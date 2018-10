Les producteurs d'escargots du Marquenterre en voie de disparition

Ils ne sont plus que deux producteurs d'escargots dans le Marquenterre. Dominique Bremer est installé à Saint-Quentin-en-Tourmont depuis vingt ans et jamais il n'a regretté son choix : "C'était certainement une idée de farfelu. Les premières années, c'était dur. Maintenant le farfelu est bien content de ce qu'il a fait. Normalement, ça doit être la dernière année".Car à 66 ans, l'éleveur a besoin de prendre sa retraite. Mais jusqu’à maintenant, tous les repreneurs potentiels sont découragés face à l’ampleur du travail à accomplir. Pourtant l'affaire se porte bien. Dominique a su transmettre sa passion aux nombreux clients qui lui rendent visite ainsi qu'aux 25 restaurateurs de la région à qui il livre ses escargots.Reste tout de même un espoir. Un repreneur pourrait prendre la suite en décembre, de quoi permettre à Dominique et sa femme Géraldine de profiter d'une retraite bien méritée.