Projet éolien à Vignacourt Xavier Bertrand s'y oppose

Un nouveau projet éolien est en cours actuellement sur le territoire de la commune de Vignacourt, et à la limite du territoire de la commune de Saint-Vaast dans la Somme. Le président du conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand ne souhaite plus voir de telles implantations voir le jour dans sa région. Il vient d'écrire au préfet de la Somme pour faire part de son opposition à de tel projet. Il rappelle notamment que le 28 juin 2018, le conseil régional avait adpoté en séance plénière le choix du mix énérgétique avec le développement notamment des énergies hydrolienne, hydraulique, solaire et la méthanisation."Il ne s'agit pas de mettre fin à une source d'énergie propre mais d'en soutenir de nouvelles qui viendront en appui et qui permettront de ne plus avoir à développer davantage de parcs éoliens dans la région", écrit-il.