Le jeudi 25 octobre, une famille s'est fait surprendre par la marée, elle a été prise au piège sur un banc de sable au Hourdel. Fort, heureusement, les membres de cette famille ont été secourus par les sapeurs-pompiers. Ce vendredi même scénario, le coefficient de marée était de 95, de quoi se laisser surprendre par la mer. La marée montante a rattrapé un groupe de promeneurs, qui ont eu beaucoup de difficulté à remonter, les quatre personnes se sont retrouvées bloquées. Elles ont rejoint la terre ferme grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers et de leur zodiac.Pour votre sécurité, ne vous aventurez pas seul dans la Baie, informez-vous sur les horaires des marées et gardez votre montre à portée de main. Deux numéros utiles en cas de danger : Celui du Cross au 196 et le 18 pour les pompiers.