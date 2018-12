Quand la fermeture de l'école de Ponthoile inspire le chanteur Gauvain Sers

"J'ai entendu ce qu'il faisait, je savais qu'il serait touché par notre histoire", explique Jean-Luc Massalon à nos confrères de France Bleu . Au printemps 2018, son école de Ponthoile dans la Somme figure sur la liste des fermetures pour la rentrée scolaire suivante : elle ne compte plus que 28 élèves repartis en deux classes. Considérée en sous-effectif, elle fera l'objet d'un rapprochement avec les écoles voisines.Alors que les parents d'élèves se battent pour garder l'école, Jean-Luc Massalon, instituteur et directeur à Ponthoile depuis 18 ans, décide d'alerter l'opinion publique à se manière. Il écrit alors à Gauvains Sers pour lui raconter son histoire.Une histoire qui touche l'artiste et qui tombe à poing nommé pour l'artiste de la Creuse. "Depuis, longtemps, je voulais écrire une chanson sur _l'abandon du monde rural_. Cette lettre, ça a été l'élément déclencheur", précise Gauvain Sers qui a grandi à la campagne.C'est ainsi qu'est née la chanson Les oubliés :Pour l'enseignant, cette chanson est un "bel hommage" à la petite école de Ponthoile : "maintenant elle est immortelle", confie Jean-Lus Massalon à France Bleu.Et si les deux classes de Ponthoile ont fermé, Jean-Luc Massalon a repris un poste à quelques kilomètres au Nouvion. Il y a retrouvé une grande partie de ses anciens élèves. Il est toujours en contact avec Gauvain Sers. Les deux hommes espèrent tourner le clip des Oubliés dans l'ancienne école de Ponthoile.