Quand les Picards délaissent les grandes villes pour les petites communes

Un "bassin d'emploi d'important"

Comment Friville-Escarbotins (Somme) garde et gagne ses habitants ?

Intervenants: David Lefèvre, Maire (SE) de Friville-Escarbotin ; Benjamin Dupont, Kinésithérapeute ; Etienne Dupont, Nouvel habitant de Friville-Escarbotin

La démographie en Picardie

La Picardie perd des habitants. Malgré ses quelque, elle en gagne un peu dans l'Oise, en perd dans l'Aisne et stagne dans la Somme. La baisse est surtout visible dans les villes comme Amiens, Abbeville, Saint-Quentin et Laon, mais toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne.Les petites et moyennes communes, par exemple, profitent de ce désamour de leurs plus grandes voisines. C'est le cas de Friville-Escarbotin, dans la Somme. Une ville de 5.000 âmes qui a gagné des habitants, si l'on en croit le dernier recensement de l'Insee Son maire, David Lefèbre (SE) associe cette attractivité au "bassin d'emploi d'important". "On a un tissu qui est constitué de petites et de moyennes entreprises qui ont plutôt bien résisté à la crise ou qui ont su résister à la crise."Parmi ces nouveaux habitants, Étienne Dupont "cherchait un terrain dans le Vimeu, un bourg avec quelques services, et c'est à Friville qu'on a trouvé le terrain le plus intéressant."L'Oise comptait en 2015, tandis que laet l' L'Insee prévoit une très faible croissance, de l'ordre de 0,1% par an à l'horizon 2050.