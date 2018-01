Quel sera le sportif samarien de l'année 2018 ?

Emmanuel Roudolff-Levisse, de l'Amiens UC, médaillé de bronze aux championnats d'Europe espoirs 2017 sur 10 000m

Patrick Eloumou-Boteba, de l'ASC Judo, champion d'Europe 2017 vétérans -100kg catégorie M3

Régis Gurtner, gardien du club de football Amiens SC, élu meilleur gardien de Ligue 2 par le magazine France Football à l'issue de la saison historique 2016/2017 qui a vu le club amiénois accéder à la Ligue 1

Adeline Delecroix, parachutiste au para-club de Péronne, double médaillée de bronze aux championnats d'Europe 2017

Basile Rolnin, de l'Amiens UC, qui a dépassé en 2017, pour la 2e fois de sa carrière, les 8 000 points au décathlon (8 041 points réalisés au meeting de Ratingen), échappant de peu aux qualifications pour les championnats du monde.

le sport et l'arbitrage

le sport et la scolarité

le sport de nature

le sport et le handicap

le sport et la solidarité.

Le 20 février aura lieu à Mégacité à Amiens, une soirée destinée à célébrer le sport dans le département de la Somme. C'est la soirée des Talents du sport organisée par le Département. Un grand passionné et amoureux du sport animera cette manifestation, il s'agit d'Henri Sannier. Un invité d'honneur sera présent Stéphane Diagana ancien champion du monde et consultant pour France Télévisions.Les Samariens sont invités à élire avant le 9 février le sportif de l'année. Cinq candidats sont en lice:Deux autres « Talents » seront remis au cours de la soirée, celui de l'équipe amateur et celui de l’espoir, qui auront été désignés également par vote respectivement auprès des lecteurs du Courrier picard et des auditeurs de France Bleu Picardie.L'objectif de cette soirée est de valoriser les champions sportifs de la Somme, mais pas uniquement, en effet cinq prix seront décernés au cours de cette soirée:La première soirée des Talents du sport a été créée en 2003. Elle faisait suite à une autre manifestation qui existait déjà depuis plusieurs années un "Challenge de l'exploit sportif", qui avait une forme différente puisqu'elle réunissait 250 à 300 sportifs.