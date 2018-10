A Quend-Plage, le système écoplage permet de lutter contre l’érosion du littoral picard

Pour lutter contre l’érosion du littoral, une technique de drainage a été mise en place à Quend-Plage. Dix ans après l’installation du système de canalisation, des travaux de remplacement sont en cours pour préserver les massifs dunaires. Avec Arnaud Ballay, responsable bureau d'études de la société Ecoplage ; Guillaume Villemagne, chef de projet aménagement littoral du syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard. Un reportage de Thierry Bonté et Jérôme Arrignon.

Depuis dix jours, bulldozers et pelleteuses s’affairent sur la plage de Quend. L’objectif : remplacer les canalisations mises en place sous la plage en 2010. Devant le front de mer, des drains ont été enfouis pour absorber une partie de l’eau de mer et de la nappe phréatique, afin de lutter contre l’érosion des sols.Par capillarité, l'eau s'infiltre dans les tuyaux avant d'être collectée et rejetée dans la mer. « Ce système permet de dé-saturer en eau la plage et de favoriser l’envol du sable. Cela permet de protéger le pied de digue lorsqu’il y a une tempête et de reconstituer les dunes » explique Guillaume Villemagne, chef de projet aménagement littoral au Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral.Après dix ans de bons et loyaux services, ces tuyaux sont remplacés pour assurer la continuité du système Ecoplage, un projet pilote inauguré à Quend-Plage. Avec un budget de 200 000 euros, les travaux devraient s’achever d’ici la fin de la semaine.