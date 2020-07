Qui est Cécile Delpirou, ex-syndicaliste de Whirpool, suppléante de Barbara Pompili et nouvelle députée de la Somme ?

Mardi 7 juillet, Cécile Delpirou a fait ses premiers pas comme députée. Journée chargée pour l'ancienne déléguée syndicale de Whirpool à Amiens, qui depuis 2017 était la suppléante de Barbara Pompili.

Déjà à Paris



Dans son programme de la journée, précise son assistant parlementaire, "elle sera en partie au ministère de la Transition écologique et solidaire pour les passations de pouvoir et prendra contact avec ses équipes "

Cécile Delpirou a été salariée de Whirpool durant 27 ans, et déléguée syndicale CFE CGC de l'usine de fabrication de séches linges d'Amiens Nord.

Militante syndicale

Elle avait été choisie commealors que l’usine amiénoise qui employait 290 salariés allait être délocalisée en Pologne en juin 2018. Une fermeture vécue comme un coup de tonnerre pour la ville d’Amiens qui avait déjà vu l’usine Goodyear fermer quelques mois auparavant. Une annonce en pleine campagne présidentielle qui incarnait l’inéxorable désindustrialisation française, et une Europe où toutes les règles économiques sont permises.Un dossier sensible dont se sont saisis en pleine campagne présidentielle, les candidats Emmanuel Macron ainsi que Marine Le Pen. On les a vu aller à la rencontre des salariés de Whirpool entre les deux tours de l’élection présidentielle et s’affronter sur ce sujet, à quelques minutes d’intervalles. Fin de duel, Emmanuel Macron a été élu président.Puis ont suivi les élections législatives de 2017, Barbara Pompili, alors secrétaire d’état démissionnaire chargée de la bioversité au côté de François Hollande, passée à la République en marche, a choisi la déléguée syndicale CFE CGC de Whirpool Cécile Delpirou comme suppléante.Cécile Depirou a été salariée de Whirlpool durant 27 années, puis s'est engagée dans le militantisme syndicale comme secrétaire CFE CGC du CE et présidente de la CFE CGC métallurgie Picardie. En 2017, elle a été élu suppléante de Barbara Pompili et travaillait au côté de la députée sur le dossier Whirlpool.