Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 3 communes de la Somme

Trois arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été publiés au Journal Officiel ce samedi 3 novembre. L'un d'entre eux concernent des communes de la Somme.





Les communes pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par l'arrêté du 4 octobre 2018 concernent des inondations et coulées de boue consécutives aux intempéries de mai dernier.



Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 commune de Beauval.

Inondation par débordement de la Noye des 28 et 29 mai 2018 commune de Ailly-sur-Noye.

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 commune de Moislains.



Les habitants sinistrés, qui n'auraient pas déclaré leur sinistre dans les cinq jours après la catastrophe, disposent d'un délai de dix jours soit jusqu'au 13 novembre 2018 pour contacter leur compagnie d'assurance ou leur mutuelle et obtenir indemnisation du préjudice en précisant bien dans leur courrier les dates de l'arrêté précité et de publication.