Le refuge de Bugny-St-Maclou récupère un chien maltraité dont la chaîne lui rentrait dans la peau

Une odeur de putréfaction

L'un des chiens est aveugle

© Refuge de Bugny-St-Maclou

Une procédure contre le propriétaire

Les deux chiens ont été retirés au même propriétaire. Mais ils n'ont aucune identité : pas de prénom, leur âge n'est pas connu. Aucun n'était vacciné. Ils vivaient attachés au fond du jardin par une chaîne à maillon "que l'on utilise sur un portail", précise sur sa page Facebook le refuge de Bugny-St-Maclou, près d'Abbeville dans la Somme.C'est aux bénévoles de ce refuge que le Labrador et l'Epagneul croisé, d'environ 6 ans d'après sa dentition, ont été confiés. C'est là qu'ils ont été soignés.Les bénévoles ont été alertés par "l'odeur fétide, (...) de putréfaction" qui se dégageait de l'Epagneul : la chaîne qu'il avait autour du cou lui était rentrée dans la peau, creusant un sillon important qui s'infectait. Le chien présentait une plaie de plusieurs centimètres. La peau commençait à se renfermer autour des maillons mais l'infection était telle que certains tissus se nécrosaient. Il fallu endormir l'animal pour pouvoir lui retirer la chaîne.Une fois les deux chiens remis sur pattes, il a fallu leur trouver un prénom. "Nous avons voulu tout d'abord appeler ce chien (l'Epagneul, ndlr) Courage face à la bravoure dont il a fait preuve durant sa vie ! Mais nous l'avons finalement baptisé Appolo. Ce prénom est celui du dieu de la réincarnation."Le second chien, un Labrador, a été nommé Honor : il est aveugle et Hoor est un dieu aveugle. "Pour rendre ce prénom moins " brutal ", nous avons rajouté le N", explique le refuge.Les deux chiens, en manque d'affection, sont très doux et "de vrais amours". Le refuge de Bugny-St-Maclou leur cherche une famille d'accueil : une procédure ayant été lancée contre leur ancien propriétaire, ils ne peuvent en effet par être adoptés pour le moment.Le refuge précise qu'ils peuvent être séparés. Mais qu'il faut attendre "leur adaptation et leur guérison totale" pour pouvoir les placer.