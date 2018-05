La région Hauts-de-France récompensée pour la beauté de la gare d'Abbeville

#GPR2018 Le prix "La plus belle gare" remis par Agnès Monter Lamy est décerné à la région Hauts-De-France pour les briques et le bois de la gare d'Abbeville.

Félicitations ! — VilleRailTransports (@VRTmag) 17 mai 2018

© Wikipédia

Cette semaine, la région Hauts-de-France a remporté le prix de la plus belle gare pour la gare d'Abbeville, dans la Somme.Un prix obtenu dans le cadre des "Grands prix des régions" organisé par le magazine Ville, Rail et Transports , qui récompense des régions françaises dans de multiples catégories (Service routier, Offre intermodale, Tourisme ferroviaire, etc).Pour la plus belle gare, c'est donc celle d'Abbeville qui a été sacrée. Il faut dire qu'avec son ossature en bois et son parement de briques rouges, un style qui évoque les villas de Mers-les-Bains, l'édifice en jette.Construite en 1855, la gare d'Abbeville est l'une des gares les plus anciennes de la région. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis le 28 décembre 1984. Jusqu'à la construction de la gare de Meuse TGV en 2007, c'était la dernière gare en bois construite en France.Chaque jour, 3200 usagers y passent.