A la rencontre des haltérophiles de Villers-Bretonneux

Les haltérophiles du club Koala de Villers-Bretonneux font partie de l'élite de la discipline. L'année dernière, le club a été élu meilleur formateur de France, sur de nombreux critères, comme la performance de ses athlètes en compétition.C'est ici qu'ont été formés par exemple Inès El Yabouri, deux fois championne de France, et Benjamin Pedrak, classé parmi les meilleurs mondiaux, et pensionnaire de l'INSEP, la fabrique à champions olympliques. De quoi motiver les plus jeunes licenciés.Le secret du club ? Une ambiance familiale, un esprit de cohésion et un suivi personnalisé. Ici, tout le monde trouve sa place, et son rythme, dés le plus jeune âge. Résultat : les passionnés se hissent au plus haut niveau. Des Bretonvillois seront probablement présents au Jeux Olympiques de 2024.