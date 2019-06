Renversé par une voiture à Abbeville, un septuagénaire gravement blessé

Un homme de 78 ans est entre la vie et la mort apèrs avoir été renversé par une voiture à Abbeville, ce lundi 17 juin. L'accident se serait produit vers 14 heures, rue Jean-Moulin, à l'est de la ville dans le quartier des Provinces.



Le septuagénaire, un habitant du quartier, aurait été renversé par une voiture alors qu'il traversait sur un passage piéton. Il a rapidement été pris en charge par les pompiers et le Smur et transferé en urgence absolue au CHU d'Amiens. Le chauffeur, qui s'est aussitôt arrêté, a expliqué qu'il avait été momentanément distrait par un autre véhicule avant de prendre conscience, trop tard, qu'un homme traversait devant lui.