Réouverture du local des Petits Filous à Abbeville repoussée

© Les Petits Filous

© Les Petits Filous

Une perte sèche pour l'association

© Les Petits Filous

Tensions dans le quartier

Par mesure de sécurité, l'association abbevilloise" n'a pas pu rouvrir les portes de son local ce samedi 15 septembre comme elle le souhaitait.Situé rue de Normandie à Abbeville, celui-ci a été entièrement saccagé dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 août 2018. Les 7 vitres brisées, le babyfoot cassé, ordinateur et chaîne hi-fi broyés sans compter la destruction des feuilles de papiers et crayons qui servaient aux enfants dans leurs activités de loisirs.Il y a une dizaine de jours, les assurances sont passées. Elles donnent une première estimation d'environs. C'est évidemment peu en regard de tout ce qui a été détruit caret n'a donc pas de factures à présenter.A raison de 200 euros de franchise, Valérie Duhaupas, présidente de l'association depuis cinq ans, n'obtiendra donc que 300 euros. Même si elle reconnaît que le moral est à zéro,L'association "les Petits Filous" existe depuis 25 ans., pour leur proposer des activités de loisirs et des sorties les samedis après-midi, sauf pendant la période estivale. La cotisation est de 5 € par mois et par enfant. Le goûter est offert.Selon Valérie Duhaupas,. "Avant, on arrivait à dialoguer avec les gens du quartier. Ce n'est plus le cas maintenant. En juin, on a réussi à voir une personne qui a vu ce qu'on faisait. Malgré cela, on a été caillassé". Pour elle, l'association serait victime d'une guerre des quartiers.Une enquête est en cours.Dès que les vitres seront posées, les bénévoles espèrent reprendre les activités avec les enfants, à condition que les parents acceptent de les ramener.