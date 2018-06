Report des fermetures de collèges dans la Somme : le maire de Feuquières-en-Vimeu satisfait

"On ne peut que se satisfaire de cette prise de position qui est sage compte tenu de la mobilisation des élus, des parents d'élèves et des professeurs". Bernard Davergne, maire de Feuquières-en-Vimeu se réjouit que Laurent Somon, le président du Conseil départemental de la Somme, ait ajourné la fermeture du collège de sa commune d'ici 2020.



Le collège le plus occupé du secteur



Mais celui qui est également conseiller départemental ne décolère pas : "on n'a pas compris ce qui avait motivé cette décision. Si ce n'est de faire des économies budgétaires. D'autant que le collège de Feuquières est celui qui a le taux d'occupation le plus élevé des 5 établissements du secteur : 82% avec 494 élèves...". Selon l'élu, le collège de sa commune remplit tous les arguments énoncés pour justifier les fermetures : avec 60% de ses élèves issus d'un milieu défavorisé, il présente une forte mixité sociale. Beaucoup ont des soucis de mobilité, "donc fermer le collège ne ferait qu'aggraver les disparités entre les familles. Et Feuquières, c'est la plus importante densité de population du sud-ouest de la Picardie Maritime avec 200 habitants au km². A mon sens, il ne s'agissait que de faire des économies bugétaires".



Une décision d'autant plus incomprise sur place, en effet le taux de réussite du collège de Feuquières au brevet est supérieur à la moyenne départementale, selon l'élu.



Réunion ce soir



Ce jeudi soir à 17h30, Laurent Somon est attendu à Feuquières-en-Vimeu. Une première rencontre est prévue avec les élus et une seconde ensuite avec les parents d'élèves et les professeurs. "On va demander à ce que le collège ne soit pas fermé, insiste Bernard Davergne. D'autres solutions sont possibles : il était question de recontruire un nouveau collège à Feuquières. Je pense qu'on peut plutôt faire un diagnostic des travaux à engager, de leur coût et remettre l'existant à niveau". Nul doute que la facture de 13 millions d'euros avancée pour un établissement flambant neuf a dû peser dans la balance pour le Conseil départemental.



Travailler davantage sur la sectorisation





La mise en place d'une commission a été annoncée. Elle sera composée des élus locaux et de représentants du conseil départemental, de l'inspection d'académie, des parents d'élèves, des chefs d'établissements, des enseignants et des agents des collèges. Elle sera présidée et co-présidée par un élu de la majorité et un élu de l'opposition. Et étudiera la sectorisation dans le département. Ce qui est une bonne idée pour Bernard Davergne.



"Il faut voir ce qui va en ressortir", préfère attendre l'élu.